Моргенштерн раскритиковал Макгрегора за твит об отце Нурмагомедова

Российский рэпер Алишер Моргенштерн раскритиковал экс-чемпиона UFC Конора Макрегора за оскорбительный твит о покойном отце Хабиба Нурмагомедова Абдулманапе Нурмагомедове (1962–2020). Своё мнение он высказал на YouTube-шоу «Руки выше».

Мы с Конором коллеги. Я считаю, что он — один из лучших шоуменов, не только в ММА. Но то, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба... Это отвратительно. Шоу есть шоу, но зачем трогать личную жизнь, — осудил бойца Моргенштерн.

Речь шла о твите Макгрегора, в котором он назвал коронавирус «добром», а Абдулманапа Нурмагомедова «злом», намекая на то, что отец Хабиба скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Вскоре ирландский боец удалил свою публикацию, а Хабиб выразил мнение, что подобное может написать только «злой человек», и высказал предположение, что Макгрегор писал свой твит, будучи нетрезвым.

Ранее Моргенштерн ответил на нелестные высказывания бойцов ММА в свою сторону, назвав их «коллегами по цирку».