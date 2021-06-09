Моргенштерн признался, зачем пришёл на премию МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/d55c7fd2-c8e8-11eb-ab4d-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) признался в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что шёл на премию МУЗ-ТВ, «чтобы устроить шоу, и он его устроил». По словам звезды, он доволен прошедшей церемонией. Выпуск опубликован на YouTube-канале передачи.

На самом деле, спасибо МУЗ-ТВ, что я не победил. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально <...>. Конечно, был уверен, что заберу все четыре награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков — лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим, — отметил музыкант.

Скандал с вручением премии МУЗ-ТВ в номинации «Исполнитель года» связан с недовольством Моргенштерна победой Александра Реввы. Рэпер не выдержал, вышел на сцену во время вручения «тарелки» Артуру Пирожкову и устроил разбирательство. Он требовал вывести на экраны результаты зрительского голосования, не слушал ведущих и в конце гордо заявил, что люди будут помнить именно его.

Накануне Иван Ургант высмеял артистов, посетивших премию МУЗ-ТВ. В эфире «Вечернего Урганта» он обсудил с коллегой по программе Дмитрием Хрусталёвым Филиппа Киркорова и блогера Даву Манукяна. Соведущий Урганта поинтересовался, почему журналист уверен, что Киркоров приехал на мероприятие именно с Давой, на что шоумен ответил, что видел, как они «выезжали из ЗАГСа».

Ранее Давид Манукян в сторис личного Instagram-аккаунта возмутился отзывами о нём продюсера Светланы Лободы — Нателлы Крапивиной. Она написала, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Музыкант добавил, что больше всего его шокирует, что многие юзеры «поддерживают это». Накануне Крапивина подвергла критике выступление Филиппа Киркорова и Давы на премии МУЗ-ТВ. По её мнению, номер — «паноптикум в чистом виде».