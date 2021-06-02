Моргенштерн приехал в суд на эксклюзивном суперкаре

https://static.news.ru/photo/03bd6e14-c442-11eb-b938-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Рэпер Моргенштерн приехал в Зюзинский райсуд Москвы суд по делу о пропаганде наркотиков в песнях на суперкаре стоимостью 15 млн рублей. Это спортивный автомобиль McLaren 600LT.

Машину небесно-голубого цвета музыкант припарковал около здания инстанции. Модель выпускалась ограниченным тиражом в течение 12 месяцев, точное число проданных авто неизвестно. До 100 км/ч McLaren 600LT может разогнаться за 2,9 секунды.

В четверг утром, 3 июня, исполнитель прибыл в суд. Звезде грозит штраф до 1,5 млн рублей. Рэпер приехал во всём чёрном, так как «скорбит по адекватности и восприятию творчества в современной России». Музыкант надеется, что следователи послушали все его композиции, так как «хорошая музыка не помешает таким серьёзным людям».

Речь идёт о видео на песни «Розовое вино — 2» и «Family». В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг результаты проведённой экспертизы. По его словам, эта информация «не соответствует действительности». В полиции однако позднее подтвердили данные экспертизы. Исследование проводило ГБУ «Московский исследовательский центр».

Алишер Валеев — настоящее имя рэпера — появился на публике с тростью, но не из-за проблем с ногой — накануне он попал в больницу с камнями в почках. По словам звезды, этого боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал. Исполнитель передал привет всем хейтерам, которым якобы приятно слышать о диагнозе Моргенштерна.

Ранее Жорин показал подписчикам в Instagram свитшот, который получил в подарок от рэпера. На чёрной кофте кроваво-красными буквами написано «Адвокат дьявола». Всего Жорин выложил четыре фотографии со встречи со своим подзащитным. Он признался, что они хотели подготовиться к суду, однако всё сразу пошло не по плану.