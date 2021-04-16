Моргенштерн пошутил о деле за пропаганду наркотиков

https://static.news.ru/photo/0da2bb28-9f80-11eb-b3d5-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал на возбуждение административного дела за пропаганду наркотиков.

Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину: собрание, сидят полицейские, судья, какие-то ещё юристы, лингвисты и слушают, — написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Ранее сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family (ч. 4 ст. 6.13 КоАП РФ). На музыканта в правоохранительные органы заявил бывший депутат и спортсмен Дмитрий Носов. Теперь певцу грозит штраф до 1 млн рублей.

Кроме того, Лига безопасного интернета обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество певца на предмет пропаганды наркотиков. Глава организации Екатерина Мизулина считает, что рэпер занимается пропагандой наркотиков в подростковой среде.

Как писал NEWS.ru, адвокат Моргенштерна Сергей Жорин раскрыл подробности административного дела. Он пояснил, что назначена лингвистическая экспертиза, поэтому экспертам ЭКЦ МВД и суду придётся детально ознакомится с творчеством артиста, посмотреть его видеоролики, стенограммы и почитать произведения.