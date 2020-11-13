Моргенштерн похвастал люксовыми автомобилями и миллионными гонорарами

https://static.news.ru/photo/f69aa4a2-2669-11eb-bca0-fa163e074e61_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Моргенштерн на своей официальной странице в социальной сети решил подытожить свой пройденный на данный момент жизненный путь и рассказать, чего он смог добиться к 22 годам.

Артист перечислил несколько вещей, которые, как он сам написал в конце поста, делают его счастливым. В частности, он отметил, что является долларовым миллионером и владельцем автопарка люксовых автомобилей на все случаи жизни.

По словам Моргенштерна, дорогостоящей одежды и ювелирных украшений у него достаточно, чтобы купить несколько квартир в российском регионе. Кроме того, его лицо показывают самые крупные мировые компании.

Каждый концерт — солдаут. Мои полчаса под «плюс» на очередном корпоративе стоят три миллиона. Мной гордится семья. Я ни в чём себе не отказываю. У меня ресторан в центре Москвы, — поделился рэпер в Instagram.

Также, по мнению Моргенштерна, любая женщина хотела вступить с ним в интимную близость, а те, кто через это уже прошёл, хвастаются связью со знаменитостью перед знакомыми.

Как ранее передавал NEWS.ru, Моргенштерн опубликовал в социальной сети видео, на котором видно, как ему через капельницу вводят препарат жёлтого цвета.

Сам артист заявил, что «заливает себе в вену мочу». Музыкант находился в бодром расположении духа и лежал в обнимку с девушкой. Заметно, что капельницу Моргенштерну ставят не в больнице, а дома. Мужчина не уточнил, зачем ему это потребовалось.