Моргенштерн отреагировал на требование запретить одну из своих песен

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Рэпер Моргенштерн прокомментировал требование прокуратуры запретить его песню «Я съел деда».

Исполнитель выложил в сториз Instagram скрин заголовка одного из сообщений о случившемся. Пост он подписал фразой: «Где-то в России».

Прокуратура подала административный иск в Колпинский суд Санкт-Петербурга с требованием запретить на территории РФ композицию «Я съел деда». Чтобы вынести решение, суд прослушает песню Моргенштерна во время заседания.

Кроме того, прокуратура потребовала запретить несколько аниме-мультфильмов, в том числе популярное японское аниме «Тетрадь смерти».

Популярный японский мультфильм «Тетрадь смерти» уже требовали запретить в 2013 году на Урале после того, как было найдено тело школьницы. Девочку довели до самоубийства. В ходе расследования в её личных вещах были обнаружены комиксы «Тетрадь смерти».

Ранее артист театра «Кривое зеркало» Александр Морозов объяснился за своё предложение «закопать Моргенштерна на кладбище» рядом с другими сатанистами. Он оценил внешний вид рэпера, накануне решившего найти невесту на передаче «Давай поженимся!». Комик раскритиковал музыканта за внешний вид, в частности — за татуировку в виде трёх шестёрок на лбу, писал NEWS.ru.