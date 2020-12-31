Моргенштерн отметил Новый год вместе с Линдеманном и DJ Smash

https://static.news.ru/photo/edfbe118-4c2e-11eb-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн выложил в социальной сети снимок, на котором он запечатлён в обществе немецкого музыканта Тилля Линдеманна и своего друга Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.

Также на новогодней вечеринке в Дубае присутствовала и девушка рэпера Дилара Зинатуллина.

morgen_shtern/instagram.com

Рамштайн топ, — написал Моргенштерн в социальной сети.

Стоит отметить, что 2021 год певец встретил в пустыне.

Ранее девушка Моргенштерна намекнула на своё интересное положение. Она опубликовала в Instagram фотографию, на которой тот нежно прижимается к её животу.

Как писал NEWS.ru, самые яркие отношения между мужчиной и женщиной бывают, когда они живут отдельно друг от друга. Такое мнение высказал рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

Именно поэтому, по его словам, он три года не торопится съезжаться со своей девушкой Диларой Зинатуллиной, с которой начал встречаться, когда оба ещё жили в Уфе. Также музыкант заявил, что «самый крутой секс — когда он идёт за любовью».