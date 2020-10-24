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Шоу-бизнес

Моргенштерн опубликовал видео с открытия своего ресторана

01:55, 26 октября 2020
Моргенштерн Моргенштерн Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Моргенштерн устроил вечеринку по случаю открытия собственного ресторана в Москве. Заведение называется «Кайф», рэпер очень доволен своим новым бизнесом.

Видео с открытия и устроенной по этому поводу вечеринки артист опубликовал в своём микроблоге.

Господа, сегодня величайший день, знаменательный. Сегодня открытие ресторана «Кайф», — произносит рэпер, явно любуясь своим заведением, в котором много зелени и по центру — фонтан.

Вечеринку сопровождает живая музыка, Моргенштерн добавляет, что мероприятие предназначено только для избранных — «закрытое пати, только для близких».

«Близкими» оказались популярная нынче Клава Кока, рэпер Nietto, который похвалил коллегу за идею с рестораном и добавил, что историей «этого человека можно вдохновиться».

Моргенштерн объявил об открытии ресторана ещё в сентябре. Рэпер объяснил это тем, что уже покорил музыкальную индустрию и «заскучал».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэп-исполнитель Моргенштерн вновь решил сойтись со своей бывшей девушкой Диларой Зинатуллиной. Известно, что рэпер расстался со своей девушкой в 2019 году.

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