Моргенштерн объяснил, почему пришёл в суд во всём чёрном

https://static.news.ru/photo/09578216-c43c-11eb-bac3-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagam.com

Рэпер Моргенштерн утром 3 июня прибыл в суд, где рассмотрят дело о пропаганде наркотиков в его треках. Звезде грозит штраф до 1,5 млн рублей. С возлюбленной исполнитель приехал во всём чёрном, так как «скорбит по адекватности и восприятию творчества в современной России», передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Музыкант надеется , что следователи послушали все его композиции, так как «хорошая музыка не помешает таким серьёзным людям».

Речь идёт о видео на песни «Розовое вино — 2» и «Family». В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы. По его словам, информация «не соответствует действительности». В полиции однако позднее подтвердили ранее появившиеся данные экспертизы. Исследование проводило московское ГБУ «Московский исследовательский центр».

Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в Интернете, остаётся [там] навсегда, — добавил Моргенштерн.

Алишер Валеев — настоящее имя рэпера — появился на публике с тростью, но не из-за проблем с ногой — накануне он попал в больницу с камнями в почках. По словам звезды, этого боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал. Исполнитель передал привет всем хейтерам, которым приятно слышать о диагнозе Моргенштерна.

Ранее Жорин показал подписчикам в Instagram свитшот, который получил в подарок от рэпера. На чёрной кофте кроваво-красными буквами написано «Адвокат дьявола». Всего Жорин выложил четыре фотографии со встречи со своим подзащитным. Он признался, что они хотели подготовиться к суду, однако всё сразу пошло не по плану.