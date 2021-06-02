 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Моргенштерн объяснил, почему пришёл в суд во всём чёрном

10:02, 03 июня 2021
Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagam.com

Рэпер Моргенштерн утром 3 июня прибыл в суд, где рассмотрят дело о пропаганде наркотиков в его треках. Звезде грозит штраф до 1,5 млн рублей. С возлюбленной исполнитель приехал во всём чёрном, так как «скорбит по адекватности и восприятию творчества в современной России», передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Музыкант надеется, что следователи послушали все его композиции, так как «хорошая музыка не помешает таким серьёзным людям».

Речь идёт о видео на песни «Розовое вино — 2» и «Family». В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы. По его словам, информация «не соответствует действительности». В полиции однако позднее подтвердили ранее появившиеся данные экспертизы. Исследование проводило московское ГБУ «Московский исследовательский центр».

Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в Интернете, остаётся [там] навсегда, — добавил Моргенштерн.

Алишер Валеев — настоящее имя рэпера — появился на публике с тростью, но не из-за проблем с ногой — накануне он попал в больницу с камнями в почках. По словам звезды, этого боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал. Исполнитель передал привет всем хейтерам, которым приятно слышать о диагнозе Моргенштерна.

Ранее Жорин показал подписчикам в Instagram свитшот, который получил в подарок от рэпера. На чёрной кофте кроваво-красными буквами написано «Адвокат дьявола». Всего Жорин выложил четыре фотографии со встречи со своим подзащитным. Он признался, что они хотели подготовиться к суду, однако всё сразу пошло не по плану.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео