Моргенштерн обиделся на Бузову, назвавшую его «предателем родины»

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) обиделся на Ольгу Бузову, после ее слов о «предателях родины». В Сети распространилось видео, в котором поющая ведущая объяснила, почему она больше не слушает исполнителя, его. в частности, опубликовал Telegram-канал SHOT.

Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину, — заявила экс-ведущая «Дома-2».

В ответ на это иноагент Моргенштерн, который всегда тепло общался с Бузовой, напомнил ей, что они виделись пару месяцев назад и обнимались.

Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались... Как я за пару месяцев предателем-то стал? — написал рэпер.

В ноябре Моргенштерн вышел из состава акционеров своего ресторана под названием Kaif. Музыкант передал свою долю в бизнесе предпринимателю Эдуарду Попову, более известному как Янис Грек. Ресторан находится в центре Москвы, На Большой Дмитровке. Заведение было закрыто на три месяца из-за санитарных нарушений.

Ранее Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей по решению суда за пропаганду наркотиков. Поводом стали «изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля», которые демонстрировались в ряде видеоклипов артиста.