Моргенштерн обещал помочь семьям пострадавших при стрельбе в Казани

https://static.news.ru/photo/4e51d2da-b308-11eb-84e4-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Моргенштерн в своём Instagram заявил, что поможет материально семьям пострадавших при стрельбе в одной из школ Казани.

Музыкант отменил запланированную вечеринку с фанатами на фоне трагедии, однако всё же решил продать эксклюзивный мерч.

Все вырученные деньги с продажи мерча мы отправим семьям пострадавших, — сказал на видео, опубликованном в сторис.

Ранее сообщалось, что блогер Давид Манукян, также известный как Дава, посетил стихийный мемориал возле школы № 175 в Казани. Артист также в своём Instagram выразил соболезнования родственникам погибших.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.