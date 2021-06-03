Моргенштерн назвал себя «мальчиком для битья» во время суда

https://static.news.ru/photo/9e0a368a-c471-11eb-839a-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) на суде по делу о пропаганде наркотиков назвал процесс «большим отличным цирком, который дарит всем настроение». Он поблагодарил всех, заявив, что они «классно провели время», передаёт телеканал «360». Исполнитель также окрестил себя «мальчиком для битья», но не признал вину.

Наверное, не буду настаивать на правосудии. Да что, просто спасибо. Классно время провели, — добавил музыкант.

Адвокат Моргенштерна отметил, что они осознают неотвратимость наказания, но просил не применять против них крайнюю административную меру в виде приостановки ИП, так как подобное решение нанесёт материальный ущерб не только подзащитному, но и компаниям, имеющим с Моргенштерном договорённости.

Одно дело — штраф, а другое — приостановление деятельности. У него (у Моргенштерна. — NEWS.ru) есть обязательства определённые, в частности, завтра премия МУЗ-ТВ. Дело в том, что его все ругают, но при этом везде приглашают, везде зовут и везде он нужен, — резюмировал юрист.

В итоге звезду оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Экстравагантный исполнитель не стал изменять привычкам и даже из прибытия на слушания устроил небольшое представление. Приехал Моргенштерн на своём новом дорогом автомобиле — суперкаре McLaren 600LT стоимостью 15 млн рублей. Сам же рэпер оделся полностью в чёрное, а на вопрос о том, не боится ли он запрета своего творчества, глубокомысленно ответил: «Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в Интернете, остаётся там навсегда».

Поводом для судебного разбирательства стали композиции «Розовое вино — 2» и «Family». По мнению обвинения, в треках исполнитель пропагандирует образ жизни, завязанный на богатстве и наркотиках.

Ранее сообщалось, что российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) госпитализировали из-за камней в почках. О проблемах со здоровьем музыкант рассказал во время прямого эфира в социальной сети Instagram. По словам звезды, этого он боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал.