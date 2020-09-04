Моргенштерн и Элджей выпустили новый совместный трек

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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что не смогла наладить общение со своей сестрой Марией, дочерью Анатолия Собчака от первого брака, из-за своей матери Людмилы Нарусовой.

Ксения Собчак поделилась в эфире шоу «Честный развод», что не общалась с сестрой, которая её старше на 16 лет, из-за того, что её мать всегда ревновала Анатолия Собчака к предыдущей...