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Шоу-бизнес

Моргенштерн и Элджей выпустили новый совместный трек

10:25, 04 сентября 2020
Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэперы Моргенштерн и Элджей, уже выпускавшие в 2020 году совместную песню «Кадиллак», снова записали трек. Коллаборация получила название Lollipop.

Об этом Моргенштерн сообщил в своём Instagram, выложив отрывок композиции.

Ну что. Оправились от "Кадиллака"? Ловите новый, — написал он.

Большинство поклонников музыканта остались довольны новой коллаборацией артиста. Однако некоторые отметили, что мелодия якобы украдена.

Трек классный, но мелодия скопирована, — гласит один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учитель географии Артём Васильевых, который подал в суд на Моргенштерна, получил от фанатов рэпера фото отрезанной головы собаки с припиской «Руки прочь от Алишера или с тобой будет так же».

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