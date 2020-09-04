Моргенштерн и Элджей выпустили новый совместный трек

Рэперы Моргенштерн и Элджей, уже выпускавшие в 2020 году совместную песню «Кадиллак», снова записали трек. Коллаборация получила название Lollipop.
Об этом Моргенштерн сообщил в своём Instagram, выложив отрывок композиции.
Ну что. Оправились от "Кадиллака"? Ловите новый, — написал он.
Большинство поклонников музыканта остались довольны новой коллаборацией артиста. Однако некоторые отметили, что мелодия якобы украдена.
Трек классный, но мелодия скопирована, — гласит один из комментариев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учитель географии Артём Васильевых, который подал в суд на Моргенштерна, получил от фанатов рэпера фото отрезанной головы собаки с припиской «Руки прочь от Алишера или с тобой будет так же».
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