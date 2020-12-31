«Крутой секс»: Моргенштерн объяснил, почему держит любимую на расстоянии

https://static.news.ru/photo/43d86ec2-4c0b-11eb-b196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Самые яркие отношения между мужчиной и женщиной бывают, когда они живут отдельно друг от друга. Такое мнение высказал рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

Именно поэтому, по его словам, от три года не торопится съезжаться со своей девушкой Диларой Зинатуллиной, с которой начал встречаться, когда оба ещё жили в Уфе.

В подкасте видеоблогеру и рэперу Эльдару Джарахову музыкант заявил, что «самый крутой секс — когда он идёт за любовью». Моргенштерн отметил, что в этом отношении ему ни с кем не было так приятно, как с Диларой.

Не стоит жить со своей женщиной. Никогда! Мы успеваем соскучиться. Она офигенная! Прошло три года, а я её всё равно хочу, — приводит слова Моргенштерна Teleprogramma.pro.

Это, впрочем, не означает, что безоблачных периодов в отношениях никогда не будет. Был момент, когда пара расставалась. Однако сейчас в их отношениях всё благополучно, Недавно девушка снялась в новом клипе музыканта «Cristal и МОЕТ», который вышел перед Новым годом.

О Диларе известно, что она активный блогер — не без помощи Моргенштерна развивает аккаунт в TikTok, на котором неплохо зарабатывает. В Instagram у неё более миллиона подписчиков, хотя часть Часть из них появились благодаря звёздному возлюбленному, за творчеством и личной жизнью которого внимательно следят поклонники.

Ранее, как писал NEWS.ru, девушка Моргенштерна намекнула на своё интересное положение. Она опубликовала в Instagramфотографию, на которой тот нежно прижимается к её животу.