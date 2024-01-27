Моргенштерн, Би-2, Галкин: список звезд, которых выгоняют из-за границы

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и группу Би-2 могут выдворить из-за границы. Что они сделали, почему их не хотят видеть за рубежом?

Что сделал Моргенштерн

В ноябре 2023 года Telegram-канал Mash сообщал, что власти ОАЭ внесли Моргенштерна в черный список после его интервью журналистке Ксении Собчак. В беседе с телеведущей музыкант указывал, в частности, что ему легко обходить установленные правительством Эмиратов ограничения.

Как указывал Telegram-канал, 10 ноября в дубайском клубе Billionaire должен был состояться концерт Моргенштерна, однако мероприятие отменилось за несколько часов до его начала. По данным Mash, причиной этого стал звонок службы безопасности Дубая администрации заведения.

После этого Моргенштерну запретили въезд в Эмираты. По словам его адвоката Сергея Жорина, рэпер «стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ». Юрист также заявил, что «донос был ложным» и выразил надежду, что власти Дубая и профильные органы разберутся в ситуации и изменят принятое решение.

Однако Telegram-канал Mash сообщил, что причинами отказа на въезд в Объединенные Арабские Эмираты для рэпера стали алкогольные вечеринки и нарушение антиковидных мер. По информации канала, местные правоохранительные органы не раз предупреждали исполнителя о возможных последствиях его поведения.

По данным ТАСС, в настоящее время Моргенштерн находится на одном из индонезийских островов. Ранее рэпер говорил, что собирается попробовать свои силы в США. Причем в Соединенные Штаты, отметил Моргенштерн, изначально он ехать никогда не хотел, однако теперь он не знает, где ему жить.

Почему у Галкина отменяются выступления

Накануне стало известно, что Галкина не пустили на Бали. У него было запланировано мероприятие на острове 27 января. На остров он прибыл из австрийской Вены, имея при себе необходимые документы, в том числе гастрольную визу, однако концерт, который должен был пройти в торговом центре Bali Mall Galeria, не состоялся — по прибытии Галкина выдворили из страны без объяснения причин.

Сам юморист опубликовал пост, в котором объяснил причины отмены. По словам Галкина, офицеры на границе были вежливы, однако отказались впустить его, ссылаясь на письмо правительства РФ. Юморист считает, что случившееся не связано с позицией властей Индонезии — по его мнению, они только удовлетворили российскую просьбу, не вникая в частности.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Шоумен также объяснил, почему отменились концерты в Таиланде. По его словам, там на владельцев площадок осуществлялось давление со стороны российского консульства.

Галкин добавил, что за последние полтора года провел около 150 концертов в разных странах, однако пять мероприятий было отменено: по два в Казахстане и Таиланде, а также одно на Бали. Юморист считает, что во всех этих случаях к срыву мероприятий может быть причастна Россия.

Что сделала группа Би-2

24 января участники коллектива выступили на сцене клуба Illuzion Phuket, который расположен на курортном таиландском острове Пхукет. Сразу после завершения мероприятия всех участников «Би-2» арестовали и доставили в полицейский участок. 27 января ТАСС со ссылкой на генконсула России сообщил, что участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации.

Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство РФ в Таиланде в связи с тем, что «Би-2» критикуют российскую спецоперацию на Украине, однако позже стало известно, что причиной стало нарушение визового режима. В частности, музыканты приехали в Таиланд в качестве туристов и не имели права выступать без рабочей визы.

«Примечательно, что организаторы нелегального выступления, по моей информации, просто слились, фактически бросили музыкантов „Би-2“. Они сами разбираются в ситуации. Деньги за проведение они получили, а остальное их не сильно волнует», — рассказал адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru.

26 января районный суд провинции Пхукет признал участников коллектива виновными в осуществлении трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф. В соответствии с тайским законодательством артистов также обязали покинуть территорию Таиланда в ближайшее время.

Читайте также:

Поддержка СВО, съемки в Крыму: как Кологривый стал врагом Украины

Проблемы со здоровьем, депрессии, измены: почему развелись Шац и Лазарева

Бойкот в Кургане, концерт жестами в Перми: последние новости о SHAMAN