https://static.news.ru/photo/16f43990-3d1b-11ea-86ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Пианист Лука Затравкин не унывает, когда с ним случаются неприятности, и часто подшучивает над своими объёмными формами. В этот раз сын Никаса Сафронова обгорел на солнце. О случившемся он поведал своим подписчикам в Instagram.

Купил крем защитный от солнца. Нанёс его. Пошёл на пляж. Оказалось, что он не водостойкий. В итоге вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом ещё говорят, что морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это всё от солнца, — пошутил Лука.

В хештегах к посту есть и такой: «Рецепт поросёнка в духовке».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, что выступает за бодипозитив и доволен собой при весе 242 килограмма. Произошедший в ноябре с ним неприятный случай на борту самолёта, когда он застрял в унитазе, не подтолкнул его к желанию сбросить лишний вес.