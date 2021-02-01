Монеточка справила пышную свадьбу через месяц после росписи

https://static.news.ru/photo/46665884-64a2-11eb-b3b9-96000091f725_660.jpg Фото: zarykovskaya/instagam.com

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) справила пышную свадьбу спустя месяц после росписи. По всей видимости, она и её избранник Виктор Исаев ждали, когда будут смягчены коронавирусные ограничения, чтобы иметь возможность отпраздновать торжество в одном из заведений.

Буквально на днях пара справила свадьбу в ресторане. На праздник были приглашены только близкие друзья возлюбленных. В частности, на вечеринке были замечены Александра Бортич, Сергей Бурунов и многие другие звёзды кино и шоу-бизнеса.

Судьба свела меня и с Лизой, и с Витей, мы подружились, буду ходить в гости к вам. Так здорово, что проект «Родные» нас свёл. Совет вам да любовь. <...> И здоровья, — поздравил супругов Бурунов. Его слова приводит StarHit.

Для торжества артистка выбрала изящный, но в то же время роскошный наряд. Она была одета в белое платье с пышной юбкой, а голову украшала длинная фата.

Позднее девушка также поведала, что Исаев на самом деле не является её продюсером. По словам певицы, он сочиняет для неё музыку и выступает соавтором творческих проектов.

Мы соавторы, напарники, соплеменники. <...> А теперь ещё и супруги. Но никак не певица и продюсер. Хотя никакого хейта к таким парам я не испытываю, просто хотела уточнить нюанс, который давно не давал покоя, — поведала Гырдымова.

Напомним, в конце декабря певица сообщила, что вышла замуж. Монеточка призналась, что не сразу решилась на замужество. Она говорит, что они очень долго подавали заявление, а её жених пошутил насчёт того, что могли и «передумать».

Ранее NEWS.ru писал, что Монеточка (Елизавета Гырдымова) показала фотографию, на которой у неё живот как у беременной. Позже она призналась, что пошутила.