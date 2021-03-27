Монеточка отпраздновала свадьбу по второму разу

https://static.news.ru/photo/0889f41c-8f54-11eb-bef4-96000091f725_660.jpg Фото: Aglarion Glirdan/ wikipedia.org/Global Look Press

Певица Монеточка повторно отпраздновала свадьбу в Екатеринбурге. Видео с праздника опубликовала у себя в микроблоге местная журналистка и поэтесса Александра Аксёнова.

На главном фото Монеточка стоит в роскошном свадебном платье.

Фото подписано просто:

Свадьба Лизы.

Монеточка официально вышла замуж за своего продюсера 26 декабря прошлого года. Они устроили свадебный банкет в Москве 31 января. А 27 марта пара ещё раз отметила свадьбу, но уже на исторической родине — в Екатеринбурге.

На видео с праздника Монеточка отплясывает со своим отцом под песню «Невеста».

Такой танец с папой может сплясать только Лиза, — лаконично комментирует автор видео.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Монеточка опубликовала свои рассуждения о феминизме в связи с празднованием Международного женского дня. Она рассказала, как движение помогает ей и другим женщинам.