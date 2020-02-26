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Актриса Елена Степаненко дала первое интервью после развода. Она откровенно рассказала о жизни без Петросяна и о том, что до сих пор, приходя в церковь, молится о его здоровье.

Конечно, а как может быть иначе. Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений, — поделилась она с «Антенной».

По её словам, она давно простила супруга, ведь то, что происходит — по «воле Бога». Она отметила, что между ней и экс-мужем состоялся важный разговор, в котором он сообщил, что хочет начать новую жизнь.

Я сказала: «Ради Бога!» — и отпустила его в эту новую жизнь, — пояснила артистка.

Она добавила, что после разрыва Петросян не раз приходил, забирал свои личные вещи из квартиры, рукописи. Сообщения СМИ о том, что юмориста не пускают в квартиру, Степаненко назвала слухами.

Что касается новой пассии Евгения Вагановича, то о ней артистка говорить не намерена, а на вопросы о личной жизни отрицательно качает головой.

Ранее NEWS.ru писал, что Петросян снимет программу, которая будет посвящена Международному женскому дню 8 Марта. В ней примет участие его бывшая супруга Степаненко.