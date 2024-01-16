Моложавую Джоан Коллинз сравнили с вампиром Актриса Джоан Коллинз показала моложавую внешность на вручении премии «Эмми»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

90-летнюю британскую актрису и писательницу Джоан Коллинз сравнили с нестареющим вампиром после того, как она продемонстрировала моложавую внешность, появившись на сцене во время церемонии вручения премии «Эмми», пишет Daily Mail. По данным издания, Коллинз «выглядела потрясающе» во время вручения награды за лучший мини-сериал или сериал-антологию.

Актриса продемонстрировала гламурный образ, ослепив публику своим бледно-голубым платьем с блестками, которое она сочетала с парой оперных перчаток. Она дополнила свой ансамбль сверкающими бриллиантовыми украшениями и красной помадой. Поклонники в комментариях отметили ее сияющий вид и не поверили возрасту артистки. На какой вампирской диете она сидит? — задались вопросом авторы издания.

Ранее 57-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала, что замедлить старение ей помогают правильное питание, достаточное употребление воды, сон в холодной комнате и физические нагрузки. Кроме того, по словам журналистки, она очищает лицо специальными средствами, чтобы избежать подкожных воспалений. Журналистка добавила, что сон также важен для внешнего вида. Она сообщила, что спит при температуре не выше 17 градусов тепла на ортопедической подушке и ложится не позже 23:00.