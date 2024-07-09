Продюсер Киселев раскрыл правду о влиянии санкций на российский шоу-бизнес Продюсер Киселев: российский шоу-бизнес адаптировался к санкциям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Киселев

Российский шоу-бизнес воспринял западные санкции как вызов и адаптировался к ним, заявил NEWS.ru продюсер Юрий Киселев. По его словам, произошло импортозамещение и бизнес медленно, но верно восстанавливается. При этом, как подчеркнул Киселев, за последние два года музыкальная индустрия в РФ изменилась кардинально.

За последние два года музыкальная индустрия России изменилась кардинально. Индустрия в России восприняла санкции как вызов и достойно приняла его. Произошло импортозамещение, а бизнес медленно, но верно восстанавливается, — высказался продюсер.

Он отметил, что уход стриминговых площадок и отсутствие доступа к технологиям создания разного контента повысил затраты на производство песен. Вследствие этого, как заметил Киселев, доходы лейблов и исполнителей упали. Кроме этого, по словам продюсера, на музыкальную индустрию в стране повлияли трудности с винилом.

На русскую музыкальную индустрию повлияли трудности с винилом. Теперь у нас нет официального договора по поставке виниловых пластинок. Сейчас это не только аудионоситель, вновь набирающий популярность, но и важная имиджевая составляющая, — добавил он.

Киселев подчеркнул, что к падению показателей российских звезд, в частности, привело прекращение работы иностранных гигантов музыкальной индустрии. Кроме того, по его словам, некоторые артисты не смогли адаптировать свой контент после ухода некоторых соцсетей.

Прекращение работы иностранных гигантов музыкальной индустрии и трудности с адаптацией контента под другие платформы привели к падению охватных и стриминговых показателей российских артистов на 50-60%. Кроме того, с уходом некоторых соцсетей часть артистов не смогла адаптировать свой вертикальный контент под альтернативные платформы, — заключил продюсер.

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