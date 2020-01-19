Российской телеведущей Дане Борисовой предложили 300 тысяч рублей за ночь с ней. Звезде написал некий «молодой парень» и заявил, что оплатит лучший отель и билеты на самолёт бизнес-класса.
Знаменитость
В Сети не раз распространялись слухи о том, что Борисова якобы оказывает эскорт-услуги. Утверждалось, что провести время с ней стоит $4 тысячи. Сама ведущая заявляла, что подобные сведения — ложь.
Накануне знаменитость рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи. По её словам, три года назад в новогодние праздники из-за алкоголя происходили неприятные вещи. Как правило, торжество заканчивалось поездкой в больницу на скорой помощи.
Как ранее писал NEWS.ru, Борисова заявила, что её дочка Полина сама сделала первый шаг к примирению после их ссоры. По её словам, скандал с вызовом полиции, возможно, был инициирован отцом девочки. Сама Борисова не понимает, зачем это было нужно. Она добавила, что сейчас в их семье всё хорошо.
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