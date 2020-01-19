https://static.news.ru/photo/1d9c7a1c-3ac0-11ea-a700-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Российской телеведущей Дане Борисовой предложили 300 тысяч рублей за ночь с ней. Звезде написал некий «молодой парень» и заявил, что оплатит лучший отель и билеты на самолёт бизнес-класса.

Знаменитость опубликовала сообщение в сторис своего официального аккаунта в социальной сети Instagram и в шутку согласилась полететь «на чартере в Москву».

danaborisova_official/instagram.com

В Сети не раз распространялись слухи о том, что Борисова якобы оказывает эскорт-услуги. Утверждалось, что провести время с ней стоит $4 тысячи. Сама ведущая заявляла, что подобные сведения — ложь.

Накануне знаменитость рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи. По её словам, три года назад в новогодние праздники из-за алкоголя происходили неприятные вещи. Как правило, торжество заканчивалось поездкой в больницу на скорой помощи.

Как ранее писал NEWS.ru, Борисова заявила, что её дочка Полина сама сделала первый шаг к примирению после их ссоры. По её словам, скандал с вызовом полиции, возможно, был инициирован отцом девочки. Сама Борисова не понимает, зачем это было нужно. Она добавила, что сейчас в их семье всё хорошо.