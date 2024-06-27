Молодой муж, Заворотнюк, мнение об СВО: как живет Нонна Гришаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса театра и кино Нонна Гришаева дала новое интервью. Что она рассказала о секрете своей привлекательности и молодом муже, как артистка относится к СВО и что говорила о коллеге Анастасии Заворотнюк?

Как Гришаевой удается поддерживать привлекательность

Причиной для поддержания привлекательного образа стал молодой муж, заявила в беседе с Пятым каналом заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева. Она также добавила, что остается ухоженной и красивой благодаря тренировкам и генетике.

«Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой», — рассказала Гришаева.

Актриса уже 17 лет состоит в браке с коллегой Александром Нестеровым, который младше ее на 12 лет. Их отношения начались с дружбы. Нестеров поддерживал артистку после того, как Гришаева пережила тяжелый развод с первым мужем.

Нонна Гришаева впервые вышла замуж за актера и музыканта Антона Дерова. В 1996 году у них родилась дочь Анастасия. Этот брак продлился семь лет и распался из-за пристрастия артиста к алкоголю.

Вторым супругом актрисы стал актер Александр Нестеров. Они поженились в 2006 году и до сих пор вместе. Пара воспитывает общего сына Илью.

Старшая дочь артистки окончила факультет графики и иллюстрации в Англии. Сейчас она работает в рекламной компании, а также является художником по костюмам в Московском государственном театре РОСТА. Сын увлекается написанием текстов для рэп-композиций.

Что Нонна Гришаева говорила о спецоперации

Гришаева родилась в Одессе, а затем переехала в Москву, когда распался СССР. После начала спецоперации она опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что ощущает себя «маленькой девочкой», которую в зале суда спрашивают, хочет она жить с папой или мамой.

Актриса попросила от общественности не просить ее сделать выбор, поскольку она любит каждую сторону. Нонна Гришаева считала, что лучший выход из ситуации — сесть за стол переговоров.

В интервью журналу «Москвич Mag» в октябре 2023 года актриса назвала Одессу лучшим местом в мире и отметила, что ее переезд в Москву 30 лет назад был скорее вынужденным, так как на ее родине не было театрального вуза.

«Для меня Одесса — это самое прекрасное место в мире, откуда я не собиралась никуда уезжать. Я просто хотела учиться в театральном вузе. Поэтому мне просто пришлось уехать в Москву. Но я рассчитывала отучиться и вернуться в родной город. Просто жизнь сложилась иначе. <...> Затянула меня Москва», — отметила Гришаева.

Как Гришаева сочувствовала Заворотнюк

Нонна Гришаева и актриса Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». После того как стало известно об онкологическом заболевании у артистки, Гришаева опубликовала пост о коллеге в социальных сетях.

«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя», — написала Нонна Гришаева в 2019 году.

Позднее она также выразила сочувствие родным Заворотнюк, которым приходится справляться с повышенным вниманием прессы.

«Я безумно сочувствую Насте Заворотнюк, ее родным и близким, потому что, не дай Бог, с нами что-то случается, и получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, и это кошмар и ужас», — отметила актриса.

Заворотнюк скончалась 29 мая в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище.

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