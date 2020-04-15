Молодой муж Бабкиной оставил откровенное послание в соцсетях

https://static.news.ru/photo/913ac23e-7f0e-11ea-b6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: evgeni_gor/instagram

Молодой муж находящейся в больнице певицы Надежды Бабкиной, 39-летний артист Евгений Гор оставил на своей странице в соцсети откровенное сообщение.

Мужчина опубликовал фото с двумя горящими свечами. В подписи к снимку он рассказал, что в последних днях, по его мнению, «так много философии». Люди вокруг него начали открываться с новой и, что важно, с лучшей стороны. Артист отметил, что ему очень везёт с окружающими и обратился к своим друзьям, которых назвал «бесконечной энергией счастья».

Вы настоящие, прекрасные люди, которые несут нелёгкое бремя постоянного саморазвития и ответственности за близких. Настоящие пассионарии! И пусть пламя ваших сердец горит сотню лет, а, если изобретут таблетку бессмертия, то вечно, — написал супруг певицы в Instagram.

Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Она находится в закрытом инфекционном боксе в частной клинике. Анализы на коронавирус у артистки показали отрицательный результат. Однако медицинские специалисты диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

Родные певицы тщательно скрывают информацию о состоянии её здоровья.

Как ранее передавал NEWS.ru, Бабкина в настоящее время находитсяв сознании, она идёт на поправку. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.