«Молодой Джеки Чан» скончался после двух недель комы Dimsum Daily: актер Нган скончался в возрасте 75 лет после двух недель комы

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Актер Квок-Люк Нган по прозвищу Молодой Джеки Чан, или Джонни Нган, скончался в возрасте 75 лет. Артист несколько лет боролся с плоскоклеточным раком, однако терапия не дала результатов: две недели назад мужчина впал в кому и с тех пор в сознание не приходил, передает Dimsum Daily.

Среди его известных проектов — «Сумасшедший хладнокровный кровавый убийца», «Разворот запрещен», «Тело для призрака», «Счастливые парни», «Идеальные девушки». Кроме того он был мастером и инструктором тай-чи. Картиной, благодаря которой он стал узнаваемым, оказался сериал «Гонконг 81». В нем он сыграл Джеки Чана.

Ранее уругвайский музыкант, доктор медицины и исследователь фольклора Карлос Паравис скончался от рака 21 мая на 57-м году жизни. Его отец, тоже музыкант и врач Сантьяго Чалара, умер от рака в этом же возрасте в 1994 году.

До этого стало известно, что в возрасте 63 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Ковалев. Он снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и других.

Кроме того, на 58-м году жизни умер актер театра и кино Павел Поймалов, сыгравший в сериалах «Каменская», «Чудотворец» и других. Его коллеги по Московскому театру юного зрителя (ТЮЗ) известили, что артиста не стало 24 февраля. В окружении Поймалова не стали озвучивать причину скоропостижной кончины.