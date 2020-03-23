https://static.news.ru/photo/6970f9f4-6d51-11ea-beee-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала появившиеся в СМИ новости о рождении у них с артистом ребёнка. К этой информации Брухунова отнеслась с юмором, сообщив, что об этом говорят уже три года.

Разговор о рождении наследника зашёл после прямого вопроса Татьяне одной из подписчиц, пишет URA.RU. Поклонница в шутку спросила, кто же родился у Петросяна — двойня или тройня?

@bruhunova

Петерня, — написала в ответ на это жена артиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 74-летний юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова тайно стали родителями. По некоторым сведениям, их совместный ребёнок появился на свет в середине марта в одном из элитных медцентров Дубая.