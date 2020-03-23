Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала появившиеся в СМИ новости о рождении у них с артистом ребёнка. К этой информации Брухунова отнеслась с юмором, сообщив, что об этом говорят уже три года.
Разговор о рождении наследника зашёл после прямого вопроса Татьяне одной из подписчиц,
Петерня, — написала в ответ на это жена артиста.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 74-летний юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова тайно стали родителями. По некоторым сведениям, их совместный ребёнок появился на свет в середине марта в одном из элитных медцентров Дубая.
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