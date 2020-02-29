Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями о Екатеринбурге. Вместе с мужем она отправилась на гастроли по Уралу.
Петросян выступил 28 февраля в Екатеринбурге, в субботу, 29 февраля, его ждут в Челябинске. Брухунова, концертный директор артиста, сравнила Екатеринбург с Москвой.
Погодка испортилась. Пошёл дождь, сырость, пробки — всё как в Москве! — написала жена юмориста в Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на сравнение с молодой супругой Петросяна. По её словам, её это нисколько не задевает, ведь Татьяна Брухунова вызывает у неё уважение.
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