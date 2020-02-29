Фото: bruhunova/instagram.com

Юлия Савичева опубликовала в Instagram фото без макияжа, добавив, что ратует за естественность и уникальность. Певица рассказала, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и обходит стороной «уколы красоты».

Артистка порадовалась, что естественная красота становится модной и поделилась маленькими хитростями по уходу за кожей лица. Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты...