Молодая жена Петросяна после преображения стала похожа на Лизу Боярскую

https://static.news.ru/photo/b190dec4-4a01-11eb-8255-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

31-летняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в социальной сети видео, на котором она показала один из пяти образов, которые ей создал стилист.

Перед вами самый романтичный, можно сказать, немного кисейный. И он мне безумно нравится, — прокомментировала она ролик в Instagram.

На коротком видео супруга Петросяна предстала в розовом кружевном платье, небрежно накинутом розовом пиджаке и в шляпке такого же цвета. Девушка сидит на полу и улыбается.

Пользователи Сети восхитились преобразившейся Брухуновой. Некоторые из подписчиков отметили, что она стала похожа на актрису Лизу Боярскую.

Образ понравился и историку моды Александру Васильеву.

Роскошный образ, — написал он.

Ранее Татьяна Брухунова рассердилась из-за слухов о том, что её супруг может закрутить роман с новой помощницей. Некая Александра Скобцева теперь заменяет Брухунову на её бывшем посту, повсюду сопровождает Петросяна, вытирает ему руки антисептиком, напоминает о приёме лекарств. Появление мэтра на публике в компании новой помощницы вызвало массу шуток по этому поводу. Бывший ведущий «Дома-2» Антон Беккужев и вовсе предположил, что история с Брухуновой вполне может повториться с новой помощницей артиста. Сама Брухунова, выбившаяся из помощниц в жёны известного артиста и даже ставшая мамой его сына, в ответ на эти слухи пытается шутить, но выглядит всё очень нервно, писал NEWS.ru.