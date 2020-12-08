Молодая жена Николаева обнародовала фото в образе «взрослой дамы»

Молодая жена композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова на своей официальной странице в социальной сети обнародовала снимок в образе «взрослой дамы».
Как известно, супруга музыканта учится в ГИТИСе на факультете актёрского мастерства. Проскурякова опубликовала снимок с репетиции спектакля по пьесе Максима Горького. На фото жена музыканта предстаёт в странных очках, в мешковатом жакете и со вторым подбородком.
Мария Львовна. «Дачники». ГИТИС, — написала будущая актриса в Instargam.
Подписчики Проскуряковой пришли в восторг от её сценического преображения. Многие написали, что Юлия — «настоящая артистка».
Как ранее передавал NEWS.ru, Веронике Николаевой, дочери композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой, 8 октября исполнилось пять лет.
Отец опубликовал поздравление в Instagram, выложив видео, на котором Вероника под фортепьяно исполняет песню «Мама, приезжай» собственного сочинения.