Молодая жена Николаева обнародовала фото в образе «взрослой дамы»

https://static.news.ru/photo/4249afe0-3963-11eb-995e-fa163e074e61_660.jpg Юлия Проскурякова Фото: uliaveronika/instagram.com

Молодая жена композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова на своей официальной странице в социальной сети обнародовала снимок в образе «взрослой дамы».

Как известно, супруга музыканта учится в ГИТИСе на факультете актёрского мастерства. Проскурякова опубликовала снимок с репетиции спектакля по пьесе Максима Горького. На фото жена музыканта предстаёт в странных очках, в мешковатом жакете и со вторым подбородком.

Мария Львовна. «Дачники». ГИТИС, — написала будущая актриса в Instargam.

Подписчики Проскуряковой пришли в восторг от её сценического преображения. Многие написали, что Юлия — «настоящая артистка».

Как ранее передавал NEWS.ru, Веронике Николаевой, дочери композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой, 8 октября исполнилось пять лет.

Отец опубликовал поздравление в Instagram, выложив видео, на котором Вероника под фортепьяно исполняет песню «Мама, приезжай» собственного сочинения.