Молодая жена Макаревича опубликовала первое фото с мужем

https://static.news.ru/photo/da2f3288-c5ca-11ea-947c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн Фото: _einatklein_/instagram.com

Журналистка и профессиональный гид по Эфиопии (Африка), новая жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 35-летняя Эйнат Кляйн опубликовала в Сети первое совместное фото с известным 66-летним супругом. Серия снимков с отдыха в Ростове Великом выложена на её странице в Instagram.

Девушка подчеркнула, что наконец-то пара воссоединилась. Музыкант соблюдал режим самоизоляции в Москве, введённый на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а Кляйн всё это время была в Израиле. По словам Эйнат Кляйн, дорога к мужу заняла около 17 часов. Она восхитилась красотой средней полосы России.

Для меня красоты средней полосы — невероятная экзотика, покруче Африки, так как в России я никогда не жила и дальше Москвы, Питера и Эльбруса не путешествовала. А теперь мы спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Очень красиво. Очень величественно. Очень пасторально, — написала Кляйн.

По её мнению, зимний пейзаж должен быть «ещё красивее, когда у достаточно китчевой летней версии» появляется «графичность, контрастность». Женщина добавила, что поездка стала глотком свежего воздуха «среди четырёх месяцев заточения» и счастьем.

Макаревич скрыл свою четвёртую свадьбу от публики. Бракосочетание состоялось в декабре 2019 года, но общественность узнала об этом только в конце апреля. Новую супругу певца зовут Эйнат. Они познакомились во время путешествия по Эфиопии.

Ранее музыкант жил со стилистом и гримёром Натальей Голубь. В браке они были на протяжении семи лет и расстались в 2010 году.

У Макаревича трое детей, старшая — Дана. Это внебрачная дочь, родилась в 1975 году, живёт в США. В 1987 году у музыканта родился сын Иван от второй жены Аллы Голубкиной. В 2000 году у Макаревича родилась дочь от отношений с Анной Рождественской.

Как писал NEWS.ru, Макаревич высказался против возрождения худсоветов. По его мнению, в Советском Союзе данные организации ни к чему хорошему не привели.