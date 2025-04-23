Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба поделилась секретом успеха Невеста Лепса посоветовала «удачно выйти замуж» вместо того, чтобы учиться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Аврора Киба и Григорий Лепс

19-летняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба посоветовала удачно выйти замуж вместо того, чтобы пойти учиться. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка опубликовала видеоролики своей ноги, обутой в туфлю из только что приобретенной новой пары — там одна из подписчиц спросила, на какой факультет в UAL (University of the Arts London, Лондонский университет искусств) ей лучше поступать.

Лучше замуж удачно выйти, снимать распаковки и лепить рилсы, где муж неожиданно дарит вас красивые подарки, — ответила Аврора Киба.

О том, что Григорий Лепс завел роман с юной девушкой, стало известно прошлым летом. Певец вышел в свет с Авророй Кибой, и с того момента поклонники не спускают с них глаз. Ее подписчики не прекращают попыток узнать у нее как можно больше информации о жизни с артистом и выведать какие-либо факты из ее жизни.

Сама Аврора Киба является студенткой Лондонского колледжа моды, ее обучение обходится в сумму около 2 млн рублей за год. Невеста Лепса утверждает, что не желала улетать слишком далеко от родины, именно поэтому выбрала местом обучения именно Великобританию, а не США.

Ранее Аврора Киба призналась, что прибегала к услугам пластического хирурга. По ее словам, она сделала ринопластику. На своей странице в соцсети она опубликовала снимок, на котором предстает до хирургического вмешательства. Судя по фото, ей убрали горбинку на носу.