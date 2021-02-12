Молодая и красивая: няня детей Пугачёвой удивила поклонников певицы

https://static.news.ru/photo/053b9326-6e69-11eb-9d1b-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва немало удивила поклонников, показав, какая симпатичная девушка воспитывает её детей. Девушку зовут Оксана, к ней Примадонна относится очень тепло.

Няня попала на видео вместе с Лизой, женщина танцует вместе с девочкой во время уборки. В подписи певица называет девушку «наша Мэри Поппинс» и одобряет её «творческий подход» к уборке на кухне.

instagram.com/alla_orfey/

Фанаты уважительно отнеслись к артистке, которая не побоялась взять в дом молодую очаровательную девушку — ведь Пугачёва порядком старше своего мужа Максима Галкина. Видно, что певица полностью доверяет няне своих детей, иначе бы не отзывалась о ней столь тепло.

Стройная девушка в романтичном платье произвела впечатление на поклонников Пугачёвой. «Ого, Оксана так изменилась. Похорошела», «Молодцы, родители, сами, прежде всего, прививают детям красивое и уважительное отношение к людям, няне и к труду. Браво!!!», «Няня замечательная, дети очень воспитанные», написали в комментариях поклонники артистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва представила подписчикам в социальной сети новую няню Лизы и Гарри Галкиных. Ролик с помощницей Примадонна опубликовала в своём официальном аккаунте в Instagram.