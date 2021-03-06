«Мой малыш»: молодая жена Цекало рассказала о пополнении в семье

https://static.news.ru/photo/3d767134-7ea9-11eb-81a9-96000091f725_660.jpg Дарина Эрвин Фото: darina.ervin/instagram.com

Модель и художница Дарина Эрвин показала подписчикам нового члена семьи. 29-летняя новая жена российского продюсера Александра Цекало восхитила фолловеров трогательным снимком и рассказала о малыше, которого держала на руках.

На снимке брюнетка выглядит очень счастливой, а на её руках устроился чёрный щенок с голубыми глазами.

darina.ervin/instagram.com

Познакомьтесь с моим новым малышом. Гейша, — подписала пост Дарина, назвав кличку собаки.

Эрвин давно живёт в США, хотя родилась и выросла в Казахстане. Дарина прекрасно говорит на английском языке и снимается в кино. Кроме того, новая супруга Цекало пишет картины и увлекается искусством. Девушка покорила сердце продюсера с первого взгляда, и он влюбился без памяти. Мужчина ради новой пассии развёлся с Викторией Галушко, сестрой певицы Веры Брежневой, несмотря на 10 лет брака и двоих детей.

О свадьбе Цекало и Эрвин стало известно в 2019 году, супруги сейчас живут на две страны, так как семья художницы переехала в США. Дарина часто приезжает в Америку вместе с Александром, а потом они возвращаются в Россию.

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