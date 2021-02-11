«Мои щёчки любимые»: Подольская показала, как подрос её младший сын

https://static.news.ru/photo/cc5742ca-6c84-11eb-a918-96000091f725_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией своего новорождённого сына Ивана. Артистка предстала на снимке в домашней обстановке в тапочках, держа на руках сынишку.

На фото малыш повёрнут лицом к маме, на нём серый комбинезончик и слюнявчик.

Мой мир детства. Иван, — подписала Подольская снимок.

Поклонники оценили внешний вид мамы и порадовались за звёздную семью. Некоторые даже отметили, что трёхмесячный Иван похож на папу — Владимира Преснякова. На пост также отреагировала её сестра-двойняшка Юлиана.

Мои щёчки любимые, — заявила она.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже десять лет. У пары также растёт пятилетний сын Артемий.

Накануне стало известно, что Подольская заразилась коронавирусом. Первые признаки недомогания жена Владимира Преснякова — младшего почувствовала в начале февраля 2021 года, притом что исполнительница была крайне осторожна и практически не выходила из дома. Певица придерживается ограничений, избегая любого общения, писал NEWS.ru.