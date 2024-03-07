Могут ли Аллу Пугачеву признать иноагентом, что в этом случае ее ждет

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву призвали признать иноагентом. В чем причина, может ли Примадонна получить соответствующий статус, какие новости об этом известны сегодня?

Какое заявление сделала Пугачева

Народный артист России Стас Михайлов после того, как Алла Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет слушать ее творчество.

«Что я хочу сказать? Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна. Вчера была передача на телевидении. Я как-то так отреагировал, когда наши артисты, которых любила страна, не будем называть по именам, когда вчера смотрел эту передачу, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно», — пояснил он.

Музыкант также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно».

«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — прокомментировал Михайлов.

Пугачева записала видеообращение, в котором ответила коллеге. Она специально изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед Михайловым на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала Примадонна.

Она заявила, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в Россию.

Пугачева добавила, что если приедет в РФ, то скажет все, что она думает. После этого она сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Кто и почему призвал признать Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России». Парламентарий не согласился с певицей, которая заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в РФ». По его мнению, «все нормальные люди» как раз находятся в стране.

«И даже неплохо, что предателей и лжецов как пену вынесло наружу спецоперацией. Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян», — сказал депутат.

По данным Telegram-канала SHOT, также активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Пугачеву иноагентом.

«По их мнению, аргументов в пользу такого решения несколько: во-первых, Пугачева уехала из России в Израиль вскоре после начала СВО — в сентябре 2022 года — и неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, певица не раз публично выражала поддержку своему мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который уже признан иноагентом за критику СВО и спонсирование ВСУ. Последней каплей стало вчерашнее „выступление“ Пугачевой в ответ Стасу Михайлову, который высказался о том, что ругающие Россию звезды ведут себя некорректно, поскольку именно наша страна сделала их популярными», — сообщил SHOT.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко считает, что не нужно вешать на исполнительницу статус иноагента.

«Я считаю, это ее частное мнение. На мой взгляд, это высказывание не наносит вреда РФ, потому что России глубоко наплевать, что там думает по поводу народа и нормальных людей Алла Пугачева. Я думаю, за такие вещи не нужно присуждать статус иноагента. Это частное мнение частного лица, даже не про военные действия, а просто что ей народ не нравится. Не нравится — она живет с другим народом. А мы ее должны забыть», — прокомментировала она NEWS.ru.

Сама Пугачева в сентябре 2022 года опубликовала в соцсетях призыв к Министерству юстиции признать ее иностранным агентом вслед за Галкиным.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Могут ли Пугачеву признать иноагентом

Адвокат Сергей Жорин объяснил NEWS.ru, что критерии признания гражданина России иностранным агентом слишком размыты, поэтому в реестр рискуют попасть все, в том числе Алла Пугачева.

«Что касается шансов включения в списки иноагентов Пугачевой — такие шансы есть фактически у любого гражданина России, кто с чем-то не соглашается, выражает свое мнение, так как критерии для включения в реестр очень размыты. Я это знаю точно, так как представлял в суде на апелляциях интересы нескольких человек, включенных в реестр иноагентов. При желании можно включить любого, в том числе Аллу Пугачеву», — отметил специалист.

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