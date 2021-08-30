«Могу только молиться»: Шаляпин рассказал о лечении супруги-миллионерши

Супруга российского певца Прохора Шаляпина, миллионерша Татьяна Клаудия Девис уже три недели лечится от коронавируса в госпитале Лас-Вегаса. Как рассказал артист в беседе с «Москвой 24», женщина находится в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

По словам Шаляпина, сейчас он может только молиться. Связи с 42-летней женой у него нет, она не может ему ответить или написать СМС. Всю информацию он получает только от её матери, которая также лежит в этом госпитале с COVID-19.

Три недели назад я её отправил в Саммерлин уже с посиневшими губами, она теряла сознание. И за это время ей было всё хуже и хуже. Сначала на кислороде лежала, потом ей надели маску. Но она всё время была на связи. А сейчас она не может мне ответить на СМС, написать. К сожалению, лежит в тяжёлом состоянии на ИВЛ, и я не знаю, что будет дальше, — сообщил он.

Как рассказал певец, до больницы супруга неделю самостоятельно лечилась дома — она боялась сесть на карантин. Это была роковая ошибка, считает Шаляпин. Дома за лечение Девис отвечали нанятые врачи, которых ей посоветовали. Они капали ей «какую-то жёлтую жидкость», потом давали дышать стволовыми клетками для лёгких и препаратом для купирования приступов бронхиальной астмы.

Шаляпин отметил, что всё время говорил жене, что надо звонить 911 и ехать в больницу, а она боялась, что сразу пойдёт на карантин по официальным сводкам.

За это боялась, даже не за деньги. Но мне из-за того, что всё же надо платить такие серьёзные суммы, хотя у неё нет проблем с деньгами, было как-то неловко без её разрешения вызывать скорую, — сообщил певец.

Стоимость лечения в госпитале, в котором сейчас находится Девис, составляет от $1,5 тысячи в сутки. С учётом того, что в этой больнице также находятся её отец и мать, общий счёт может превысить $100 тысяч. При этом в их страховке нет опции лечения от COVID-19, добавил певец.

Шаляпин также сказал, что в ближайшее время не планирует поездку к супруге в США, поскольку его всё равно к ней не пустят.

Я только могу молиться. Это всё, что я могу сделать. Я не могу ни попасть туда, ни что-то порекомендовать. Это бесполезно. Она полностью в руках этого госпиталя, — сказал артист.

Жена Шаляпина была госпитализирована в больницу сразу после свадьбы. Друзья пары подтвердили ситуацию со здоровьем Девис. По их словам, она находится при смерти, медики борются за её жизнь.

Девис — из семьи русских эмигрантов, которые в 90-х годах переехали в Канаду и там сделали состояние. У неё есть собственный бизнес, а также недвижимость в Мексике и Монако. До свадьбы её отношения с Шаляпиным длились около двух лет.