«Могла бы выглядеть и лучше»: косметолог об изменениях лица МакSим Косметолог Байрамукова: лицо МакSим изменилось из-за перенесенной комы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим

Косметолог-дерматолог Мадина Байрамукова заявила, что лицо певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) могло измениться после перенесенной комы — артистка могла столкнуться с гипотрофией мышц. В разговоре со «Страстями» специалист отметила, что исполнительница выглядит относительно неплохо, но «могла бы и лучше». По словам врача, серьезные изменения во внешности связаны с жизненными трудностями, которые перенесла певица.

Любой человек, который находился в коме, потом столкнется с гипотрофией мышц, у него будет нарушение функций многих органов и систем. Можно сказать, что МакSим выглядит относительно неплохо. Но, конечно, могла бы выглядеть и лучше, если бы не эти жизненные перипетии, — пояснила косметолог.

Байрамукова обратила внимание и на то, что артистка ранее призналась в алкогольной зависимости. По словам косметолога, спиртное серьезно отражается на внешности женщины. При этом у певицы есть все данные, чтобы хорошо выглядеть: «детское» лицо и стройная фигура. Врач уверена, что, если МакSим будет уделять достаточно внимания своему физическому и ментальному здоровью, ей удастся справиться с проблемами.

Певица ранее рассказала, что не будет продолжать концертную деятельность. Артистка призналась, что это связано с проблемами со здоровьем, которые не позволяют ездить в долгосрочные туры. При этом певица не исключила, что будут выступления в отдельных городах.