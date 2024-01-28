Могила Моргенштерна, Билан на ТВ: последние новости шоу-бизнеса 28 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дима Билан

Нейросеть перепела хиты SHAMAN и «Ласкового мая» голосом Юрия Шевчука, Дима Билан появился в эфире ТНТ, Стас Барецкий ждет Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список иноагентов) на кладбище. Какие последние новости российского шоу-бизнеса 28 января?

Какие песни SHAMAN перепела нейросеть

Нейросеть RVC исполнила известные треки певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и культовой группы «Ласковый май» голосом лидера «ДДТ» Юрия Шевчука.

Вокал исполнителя перевел в цифру интернет-пользователь под ником ortophious. Он преобразовал голос Шевчука на основе загруженных в нейросеть треков. В результате характерное исполнение артиста можно наложить на любой трек. Ortophious выбрал известные хиты SHAMAN и «Ласкового мая»

«Сам я никак не связан с Уфой, но вот песни Юрия мне близки, поэтому и решил сделать его голосовую модель и поделиться ею в интернете», — объяснил пользователь порталу ufa1.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Где появился Дима Билан после «голой» вечеринки

Заслуженный артист России Дима Билан выступил на российском телевидении после скандала, связанного с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Артист появился на шоу «Конфетка» в эфире телеканала ТНТ.

Билан стал участником третьего эпизода музыкально-развлекательной программы. Он исполнил композицию участника из первого сезона шоу под названием «Проводница из Рязани». После выступления Билан обратился к автору песни.

«Кайфанул, нормально? Разрисовали твой трек, да, скажи? Драматургическая вилка была сохранена максимально правильно, мы ее даже приумножили, почувствовал?» — заявил певец.

После новогодних праздников Билан посетил Донецкую Народную Республику, где он взял из приюта кота, которого назвал Шахтером. Певец приехал в регион с гуманитарной помощью, вручил детям подарки и встретился с участниками СВО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Где Юлия Чичерина

Рок-певица Юлия Чичерина выступила перед штурмовиками ВС РФ в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. В концерте также участвовали артисты фронтовой бригады ансамбля Центрального военного округа.

«Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что подобные концерты поднимают боевой дух солдат и мотивируют их на выполнение задач СВО.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Юлия Чичерина

Что сказал Барецкий о Моргенштерне

В беседе с NEWS.ru шоумен и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что не видит перспектив для возвращения Алишера Моргенштерна в Россию. По его словам, дело в жанре, в котором выступает артист.

«Эта рэп-культура не российская история. А на Западе слишком высокая конкуренция, нашим артистам там ловить нечего», — объявил шоумен-гробовщик.

При этом Стас Барецкий считает, что Моргенштерна можно пустить обратно в страну. Он отметил, что готов трудоустроить звезд-иноагентов, которые вернутся в Россию и столкнутся с «отменой».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Алишер Валиев / Моргенштерн

«Им всем обязательно надо в виде наказания отработать у меня год на кладбище. Нам нужны рабочие руки. Я готов их всех позвать, всю армию — Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом в список иноагентов), „Би-2“, (Егор Бортник, внесен Минюстом в список иноагентов), [Андрея] Макаревича (внесен Минюстом в список иноагентов), [Максима] Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов), Моргенштерна, я всех приму», — пообещал Барецкий.

Шоумен Стас Барецкий владеет долей в одном из ритуальных агентств Санкт-Петербурга и является президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. Он описал, как звезды-иноагенты будут работать у него на кладбище.

По его словам, артисты-иноагенты на его кладбище сменят гитары на лопаты и будут копать могилы.

«Будут работать под звездами, на свежем воздухе. У нас смены до 12 ночи, ночуем иногда в вагончике. Буду привозить им дошираки, кормить скромно. Не будут обжираться жирной едой. Токарями уже не станут, уже возраст не тот, загубят станки. Моргенштерна можно переобучить на гробовщика или на камнетеса», — предложил Барецкий.

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