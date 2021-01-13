Мог завладеть рассудком: мужа Легкоступовой обвинили в применении гипноза

https://static.news.ru/photo/d5f4643c-55c0-11eb-b515-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Умершая в августе 2020 года при странных обстоятельствах певица Валентина Легкоступова могла быть подвержена гипнозу со стороны своего мужа Юрия Фирсова. Об этом рассказала подруга звезды 90-х и парапсихолог Мариам Саввиди-Лазарева.

Он обладает искусством гипноза и убеждения, что позволяет ему полностью завладеть рассудком жертвы и получить желаемый эффект от совместного проживания, — рассказала Пятому каналу приятельница артистки.

Она добавила, что именно гипнотическое воздействие супруга могло послужить алкогольному и наркотическому воздействию и зависимости Валентины Легкоступовой.

Саввиди-Лазарева также объяснила, почему Фирсов не желал видеть сына певицы Матвея в одной квартире с ним. По мнению парапсихолога, это помешало бы реализации планов мужчины на авторство и имущество после похорон супруги.

Ранее вдовец Валентины Легкоступовой во время эфира «Пусть говорят» получил пощёчину от певицы Натальи Штурм, которая была подругой покойной артистки. Фирсов пришёл на передачу, чтобы ответить на обвинения в смерти жены. По словам Юрия, певица страдала от алкоголизма. Она часто выпивала. Пьяной, по его словам, она была и в день рокового падения. Брак с исполнительницей хита «Ягода-малина» продлился всего 10 месяцев. Певица Наталья Штурм после этих слов тут же набросилась на яхтсмена не только с обвинениями, но и с кулаками. Она рассказала, что Фирсов давно хотел познакомиться с Легкоступовой, а теперь пытается приобрести выгоду на её смерти.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж, писал NEWS.ru.