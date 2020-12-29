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Мог праздновать развод: сын Алибасова объяснил госпитализацию продюсера

05:44, 30 декабря 2020
Бари Алибасов Бари Алибасов Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Возможной причиной госпитализации продюсера Бари Алибасова могло стать празднование развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Такое предположение сделал его сын Бари Алибасов-младший.

Продюсер плохо себя чувствует, его поместили в одну из клиник в Москве с подозрением на сотрясение мозга и ушибами. По словам Алибасова-младшего, продюсер сам не признаётся, что с ним случилось, сообщает РЕН ТВ.

Он допустил, что отец мог употреблять алкоголь, хотя ему «нельзя ни капли алкоголя».

Продюсер Алибасов и актриса Федосеева-Шукшина развелись на прошлой неделе, их брак просуществовал чуть более двух лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов-младший первоначально рассказал о падении отца с лестницы. Инцидент произошёл 29 декабря. По адресу проживания артиста была вызвана полиция. Прибывшие на место стражи правопорядка вскрыли квартиру скандального шоумена, так как им никто не открыл.

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