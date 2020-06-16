«Модный приговор» удивит преображением женщины с хромотой и пацанки

https://static.news.ru/photo/88e340f4-afc2-11ea-9462-fa163e074e61_660.jpg Фото: modniy.tv

Зрители новых выпусков «Модного приговора» смогут увидеть преображение пацанки, женщины с хромотой и любительницы экспериментов.

17 июня перед модными судьями предстанет девушка по имени Дина, которая удивила жениха превращением из милой принцессы в настоящую пацанку. Алексей уже устал уговаривать девушка вернуть к прежнему стилю, и участие Дины в преображении станет последним шансом для пары сохранить отношения.

Другая героиня по имени Регина получит новый образ и советы от ведущих 18 июня. Она уже давно перестала следить за своим внешним видом из-за неудачных романов. Теперь все свои силы она отдаёт дочери, а сама носит несочетаемые и иногда даже вызывающие улыбку вещи.

19 июня шанс изменить стиль получит девушка Лариса, которая страдает из-за хромоты. Эксперты намерены убедить участницу, что это не повод забыть про любовь и внешность, так как физическая особенность — это не приговор, передаёт Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, ранее феминистка Белла Рапопорт встала на сторону финской журналистки Черстин Крунвалль в её споре с телеведущим Александром Васильевым. По мнению Рапопорт, выходящие на российском телевидении программы с «переодеванием» женщин являются «фашистскими».