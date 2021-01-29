Модель, вымогавшая деньги у Никаса Сафронова, получила срок

https://static.news.ru/photo/33250328-6241-11eb-a788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов едва не стал жертвой мошенниц. Московская модель Марина Рудницкая и её подруга Татьяна Морозова признаны виновными в покушении на мошенничество в отношении художника.

Следствие установило, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию. Вместо этого она решила шантажировать мужчину тем, что разоблачит его в эфире одного из федеральных телеканалов. Чтобы этого избежать, Сафронов должен был выплатить ей 500 тысяч рублей.

В свою очередь художник привлёк полицию. И в момент передачи денег Рудницкую и Морозову, которая выступила посредником, задержали с поличным. Изначально им вменялось вымогательство, но затем дело переквалифицировали как мошенничество в особо крупном размере.

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и семь месяцев и один год и шесть месяцев соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заявила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гиринчук, чьи слова приводит ТАСС.

Впрочем, в реальности в колонию девушки не попадут. Гиринчук пояснила, что Рудницкая содержалась под стражей с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года — суд счёл её наказание отбытым. Что касается Морозовой, то она осуждена условно с испытательным сроком на полтора года.

Как писал NEWS.ru, Никас Сафронов прокомментировал появление в Сети компрометирующих материалов в адрес артиста балета Николая Цискаридзе. Он отметил, что ему неважно, что находится в этих материалах, потому что эту историю в принципе не стоит обсуждать в приличном обществе, так как интимная жизнь человека — это его личное дело.

Ранее в Сеть слили интимную переписку, которую якобы вели между собой артист балета Николай Цискаридзе и модельер Валентин Юдашкин. Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона.