Дашу Пынзарь хейтят за образ на вечеринке у Ксении Бородиной

https://static.news.ru/photo/08c09d18-4851-11eb-a08f-fa163e074e61_660.jpg Дарья Пынзарь Фото: darya_pinzar86/instagram.com

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с семьёй побывала на дне рождения младшей дочери Ксении Бородиной. Поклонникам не понравился образ, созданный гостьей.

На торжество к Теоне Дарья Пынзарь пришла в платье из органзы цвета утренней лазури. В этом наряде блондинка очень напомнила хорошенькую куколку. Правда, отсыл к игрушке понравился далеко не всем подписчикам бывшей участницы «Дома-2». Дарью раскритиковали в Сети и за наряд, и за макияж. Досталось и мужу, Сергею.

Она как перекачанная, престарелая Барби, — цитирует сообщение StarHit.

Ранее Бородина выложила в социальной сети несколько эмоциональных сторис. Так, телеведущая жёстко раскритиковала людей, которые ругают проект «Дом-2».

По словам Бородиной, ей сложно понять, почему некоторые бывшие участники шоу, получившие популярность, позволяют себе публично глумиться над проектом на фоне новостей о его закрытии. Телеведущая считает, что такие «критики» должны благодарить создателей реалити.

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