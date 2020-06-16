Модель с 13-м размером груди рассказала, кому обязана началом карьеры в ММА

Украинка Мила Кузнецова рассказала о начале карьеры в смешанных единоборствах. Этим, говорит участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года с 13-м размером груди, она обязана братьям Кличко.
Однажды Мила пришла в музей братьев-боксёров и загорелась занятиями спортом. Как
Дебют модели состоится в сентябре этого года в Таиланде. Её соперница пока не определена. Кузнецова и до этого говорила о своём желании стать боксёршей, она планировала получить лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинка собирается заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют «украинским Макгрегором».
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