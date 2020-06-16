Модель с 13-м размером груди рассказала, кому обязана началом карьеры в ММА

https://static.news.ru/photo/20fa8282-b020-11ea-888d-fa163e074e61_660.jpg Братья Кличко Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Украинка Мила Кузнецова рассказала о начале карьеры в смешанных единоборствах. Этим, говорит участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года с 13-м размером груди, она обязана братьям Кличко.

Однажды Мила пришла в музей братьев-боксёров и загорелась занятиями спортом. Как рассказала модель в интервью YouTube-каналу ТСН, за неё очень переживают родственники, но она мечтает стать спортсменкой и драться.

Дебют модели состоится в сентябре этого года в Таиланде. Её соперница пока не определена. Кузнецова и до этого говорила о своём желании стать боксёршей, она планировала получить лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинка собирается заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют «украинским Макгрегором».