https://static.news.ru/photo/31e21bc6-6fa4-11ea-b60f-fa163e074e61_660.jpg Алеся Кафельникова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская модель Алеся Кафельникова раскритиковала врачей, отказавшихся делать ей тест на коронавирус. В самый разгар пандемии девушка слетала в Куршевель, но его начали закрывать.

После, судя по Instagram, Кафельникова отправилась развлекаться в Дубай, который тоже стали закрывать из-за коронавируса, а оттуда — на Мальдивы. Но и там россиянке не понравилось: туристам разрешили только ходить от отеля к океану, пишет Lenta.ru.

В итоге туристка вернулась домой, но тест в аэропорту ей никто не сделал, о чём дочь знаменитого спортсмена выложила очередной пост. Модель стала звонить в Коммунарку, требовать врача на дом.

Тест мне он очень нужен, чтобы выписать справку на визу, которую я должна была получить вчера. Но мне ответили, что признаков нет, до свидания, — жалуется Кафельникова.

Впрочем, врач всё же пришёл после того, как девушка соврала, что контактировала с больным. Доктор, по словам Кафельниковой, посмотрел на неё, отказался брать анализы и ушёл.

Так модель ответила на критику со стороны подписчиков, которым не понравилось, что девушка во время карантина опубликовала пост из салона красоты.

Всё есть на камерах наблюдения, и я уж точно могу жить спокойно, так как если правительству надо, проверят, что врач приходил, а то, что справок не дают — факт, — резюмировала в итоге Кафельникова.

Позже пост был удалён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джиган вновь нарушил карантин, решив позаниматься дома под присмотром личного тренера. Рэпер должен был самоизолироваться на две недели по приезде из США, но он регулярно нарушает запрет.