Супермодель столкнулась с новой проблемой после борьбы с онкологией Модель Линда Евангелиста заявила, что не может смотреть на себя в зеркало

Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Линда Евангелиста

Канадская супермодель Линда Евангелиста призналась, что уже 10 лет не смотрит на себя в зеркало из-за последствий неудачной косметологической процедуры, сообщает Harper’s Bazaar. Вместо ожидаемого уменьшения жировых отложений модель, которая долгие годы борется с онкологическим заболеванием, столкнулась с обратным эффектом — аномальным разрастанием жировых клеток.

Мне приходится проходить терапию, чтобы мне нравилось то, что я вижу, когда смотрю в зеркало. Но я все еще не смотрю в зеркало. Я делаю работу, чтобы понравиться себе и принять свою внешность вновь, — сказала модель.

Несмотря на то что Евангелиста приняла изменения в своем теле после мастэктомии, шрамы от кесарева сечения и операции на легких, последствия косметического вмешательства остаются для нее травмирующими. Модель говорит, что именно с этим изменением внешности она не может смириться, в отличие от других последствий медицинского вмешательства.

Ранее 47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо решил изменить свою внешность ради сохранения отношений с 26-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Звезда «Титаника» сделал несколько омолаживающих процедур, включая окрашивание волос и бровей, а также аккуратную стрижку бороды. Поводом для таких изменений стало недавнее интервью Черетти, где она выразила недовольство тем, что публика уделяет больше внимания ее знаменитому партнеру.