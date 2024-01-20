«Мобилизацию никто не отменял»: Барецкий заявил, что Гудков зря вернулся Барецкий заявил, что комик Гудков зря вернулся в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

Вернувшийся в Россию комик Александр Гудков допустил большую ошибку своим отъездом, заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его мнению, возвращаться Гудкову тоже не стоило.

Я бы на его месте не возвращался, смысл? Фанаты послушают его за границей, новых он не наживет. Да и мобилизацию никто не отменял. Какой от него толк? Картины не рисует, спектакли не ставит, фильмы не снимает, книги не пишет. Он обычный комик, выстрелил и все. Я не понимаю комиков, которые по много лет выступают, это в СССР их было мало, но талантливых. А сейчас их много, в каждом кафе стендап-шоу, фишка уже не особо актуальна, — сказал Барецкий.

Шоумен убежден, что в России нужны люди, которые «что-то делают». Например, совершают подвиги или снимают фильмы, пишут музыку, рисуют картины. А комикам, по его мнению, уже нет места.

Время этих комиков, ходящих по сцене с микрофоном, прошло. Они выглядят так жалко, не хочется слушать до конца, автоматически переключаешь канал. Они уже ничем не удивляют: вечно обиженные девушки, которые когда-то были закомплексованные, а потом на все плюнули, — заявил он.

Барецкий считает, что сейчас время таких «жестких» людей, как он, нежели таких, как Гудков.

По бумажке выступать? Звучит как-то [сомнительно]. Такой, [Евгений] Петросян или [Леонид] Брежнев на минималках. Свой шанс он уже потерял в России, популярность одно время была бешеная. Сейчас время других исполнителей, время жестких людей, как я, например. У меня был бой с Олегом Монголом. Бой выстрелил на весь мир, — отметил шоумен.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Гудков готов «выступать по бумажке» на корпоративах, но без шуток про Россию. По информации канала, ему светит статус иноагента.