Многолетний друг Кунгурова раскрыл, были ли у звезды «Голоса» враги Оперный певец Осин: у Кунгурова не было врагов, ментальных проблем и алкоголизма

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Кунгуров

Оперный певец заслуженный артист России Ян Осин в беседе с NEWS.ru заявил, что найденный 8 апреля мертвым его коллега Евгений Кунгуров всегда был подтянутым «человеком-тестостероном» и не страдал ментальными заболеваниями. По его словам, они с Кунгуровым дружили с 2002-го. Осин отметил, что не слышал, чтобы у исполнителя были враги.

Мы с Женей познакомились осенью 2002 года, дружили больше 20 лет, участвовали в конкурсе «Романсиада». С того момента выступали на огромном количестве концертов и проектов, всё наше общение было настолько позитивным, что я никогда бы не сказал, что у Жени есть проблемы с ментальным здоровьем. И чушь то, что он беспробудно пил, он всегда был подтянутый, как он себя называл, «человек-тестостерон». Его врагов я не припомню, очень позитивным был человеком, — добавил Осин.

Тело артиста обнаружили на Зоологической улице в Москве. Уточняется, что супруга Кунгурова в момент смерти артиста не была в столице, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе.

Также сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако его вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына.