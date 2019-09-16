https://static.news.ru/photo/dd079ab4-d858-11e9-b744-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram запись выступления с актрисой Анастасией Заворотнюк.

На видео с новогоднего огонька они поют дуэтом песню, в которой Анастасия говорит о своих планах и отсутствии времени, пишут « Аргументы недели ».

Нужно сняться в кино, а кино — не одно. Шоу нужно вести, так что, Коля, прости, — поёт она.

В комментариях к посту Басков написал слова поддержки Заворотнюк и её семье. Ранее СМИ писали, что у актрисы последняя стадия рака мозга. Официального подтверждения данной информации нет.

По последним данным от источников, знакомых с ситуацией, Заворотнюк сейчас находится в одной из московских клиник паллиативной помощи в искусственной коме. Стоимость пребывания актрисы в стационаре может оказаться не меньше €20 тысяч, писал News.ru.