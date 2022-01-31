«Много лет по жизни рядом»: Винокур рассказал о дружбе с Лещенко

Юморист Владимир Винокур назвал своего друга и певца Льва Лещенко удивительным человеком и подчеркнул, что за 52 года дружбы у них не было ни одного конфликта. По его мнению, секрет их дружбы во многом заключается в оптимизме музыканта, пишет «ФедералПресс».

Мы дружим уже 52 года. Лёва удивительный человек. Мало того, что он замечательный артист, певец, гражданин, он ещё очень верный друг. Много лет мы идём по жизни рядом. Никогда не было конфликтов, — заверил Винокур.

Юморист рассказал, что какое-то время они с Лещенко даже были соседями по дачам в посёлке, однако спустя некоторое время певец переехал. Тем не менее это не сильно сказалось на их отношениях: друзья часто видятся на концертах и не только.

Ему 80, но это условный срок. Лёва долгожитель, его папа почти дожил до 100 лет. Он волевой, спортивный. Мы будем радоваться его долгим годам жизни и содействовать этому, — резюмировал Винокур.

Ранее глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов назвал Лещенко образцовым патриотом. Он также поздравил музыканта с 80-летием.